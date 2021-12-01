Рига, 1 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Латвии был зарегистрирован 1 031 новый случай заражения коронавирусом, скончались 34 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что умершие входили в возрастные группы: 40−49 лет (один человек), 50−59 лет (один человек), 60−69 лет (шесть человек), 70−79 лет (семь человек), 80−89 лет (17 человек), 90−99 лет (два человека). За сутки число умерших от коронавируса выросло на треть — 29 ноября скончались 24 человека.

Из 34 умерших 28 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, шесть человек были вакцинированы. Всего от коронавируса в Латвии скончались 4 179 человек.

Несмотря на заметный рост смертности от ковида, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 624 до 599,5 случая.

В понедельник, 29 ноября, сделано 11 794 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 254 690 жителей Латвии.

На данный момент в Латвии против COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 67,6% всех жителей страны, а завершили курс 63% человек.