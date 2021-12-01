Москва, 1 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг подписали в Москве межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), сообщает 1 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) Залив Камрань с советским военным флотом. Вьетнам. 1985

«1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории», — указано в сообщении.

«Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам — одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащёнными вооружёнными силами», — сказал на церемонии подписания Сергей Шойгу.

При этом он напомнил, что в 2021 году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, где проводились конкурсы «Армейских международных игр — 2021».

Кроме того, перспективы дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама были обозначены в закрытой части соглашения.