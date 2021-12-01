Берлин, 1 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Все больше и больше магазинов в Германии открываются в условиях правила 2G, поэтому доступ будет предоставлен только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел. Но еще до введения этого правила продажи немецких ритейлеров неожиданно резко упали. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

По данным Федерального статистического управления, доход ритейлера в октябре с поправкой на реальную цену упал на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что рост составит 1,0% после того, как в сентябре продажи упали на 1,9%.

«Одной из возможных причин такого падения продаж может быть множество узких мест в секторе розничной торговли», — заявляют эксперты.

Проблемы с доставкой обострились в разгар рождественского бизнеса: 77,8% розничных продавцов жаловались в ноябре на то, что не все заказанные товары могут быть доставлены. Специалист исследовательского агентства Ifo Клаус Вольрабе предупреждает: «Некоторые места на полке, вероятно, останутся пустыми к Рождеству».

Экономисты опасаются, что ритейлеров впереди ожидают трудные месяцы. «На потребительское настроение сильно влияют постоянные негативные новости касательно COVID-19», — заявил главный экономист Bankhaus Lampe Александр Крюгер.

Нежелание тратить сейчас, вероятно, будет усилено хаотичной политикой федерального правительства в отношении коронавирусной инфекции. Поскольку ограничения означают, что все меньше и меньше потребителей могут тратить свои деньги, сберегательные счета, вероятно, снова заполнятся.