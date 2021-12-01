Париж, , 17:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится центральный матч шестнадцатого тура французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен» — «Ницца». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Парижском клубу не смогут помочь Марко Верратти, Андер Эррера, Юлиан Дракслер и Неймар, получившие повреждения в предыдущих встречах и на тренировках. Также сообщалось, что за «ПСЖ» не сможет сыграть 35-летний Серхио Рамос, испытывающий усталость после матча с «Сент-Этьеном» (3:1).

В последний раз «Пари Сен-Жермен» играл с «Ниццей» 13 февраля 2021 года в матче внутреннего чемпионата. Та встреча завершилась минимальной победой парижского клуба со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Юлиан Дракслер и Мойзе Кин.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с тринадцатью победами и 40 очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. «Ницца», набрав 26 очков, расположилась двумя позициями ниже.