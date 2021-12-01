* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:00 — REGNUM Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал собирать ушр (десятины) с людей после того, как взял страну под контроль. Некоторые жители афганской провинции Каписа в ответ на действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что у них нет даже хлеба; но движение продолжает собирать десятину хлебом.

Фазл Карим, фермер из провинции Каписа, сказал «8 Собх», что не ожидал такого шага от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что государство должно кормить голодных и думать о решении стоящих перед крестьянами задач, а не забирать их хлеб.

«Ушр является законным согласно исламскому праву, и мы согласны выплачивать его, если правительство сначала решит проблему нехватки воды, снизит цены на химические удобрения и создаст подходящий рынок для продажи нашей сельскохозяйственной продукции, — добавил Фазл Карим. — Эти проблемы еще не решены, а возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство отбирает у нас кусок хлеба».

Фейсал, еще один житель уезда Неджраб провинции Каписа, сказал, что в этом году администрация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе изъяла один сир кукурузы и бобов из каждых 20 сиров. По словам Фейсала, из-за роста ставок люди не могут платить ушр талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В этом году талибы собрали у людей одну десятую из каждых 20 сиров», — добавил он. «Кругом — засуха, маловодье, дороговизна химических удобрений. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирает десятину через деревенские мечети».

Эти жители Каписы, которые зарабатывают на жизнь сельским хозяйством и животноводством, призывают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздержаться от сбора ушра в нынешней ситуации и вместо этого решить проблемы людей.

Между тем, ряд гражданских активистов в провинции Каписа рассматривают вопрос о пожертвовании ушра по шариату, но они подчеркивают, что в нынешней ситуации люди не могут выплачивать ушр.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял решение о сборе ушра на фоне того, как ООН недавно назвала положение крестьян в Афганистане катастрофическим. Организация заявила, что если не будет налажено сотрудничество с крестьянами, произойдет гуманитарная катастрофа. Мировая продовольственная программа недавно предупредила о кризисе из-за засухи в Афганистане, заявив, что миллионы людей в стране находятся под угрозой голода.

Ушр («десятая часть») — многозначный исламский термин:налог или сбор в размере 1/10, десятина.

Необходимость выплаты ушра закреплена Кораном, Сунной и единогласным решением исламских богословов (иджмой). Обычно ушр дается с урожая зерновых и фруктов, а огородные культуры обычно не облагаются ушром. Это общее положение лишь приблизительно отражает существовавшую в Арабском халифате практику: так, с одной стороны, с ушровых земель, орошаемых с помощью технических приспособлений, бралась 1/20 урожая, а с другой — харадж с малодоходных богарных земель составлял 1/10 урожая.

Сир — персидская мера веса, равная 17 золотникам или 72,5 граммам.