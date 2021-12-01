Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Пандемия коронавируса обострила кризис недоедания в Латинской Америке и Карибском бассейне до худшего уровня за последние десятилетия. Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Гватемала

В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO) от 30 ноября говорится, что всего за один год — с 2019 по 2020 год — число голодающих в регионе выросло на 30%, или на 13,8 миллионов человек.

В докладе ООН сообщается, что 59,7 млн человек в регионе сейчас страдают от голода — это самый высокий уровень с 2000 года. Хуже всего обстоят дела в странах Центральной Америки. В Гватемале около половины населения испытывает нехватку продовольствия. А в Сальвадоре и Гондурасе — 47% и 46% соответственно.

Сильнее пострадали женщины: 42% женщин и 32% мужчин испытывали умеренное или серьезное недоедание. В отчете говорится, что разница в последние годы неуклонно увеличивалось с 6,4% в первый год пандемии до 9,6% в настоящее время.

Хулио Бердеге, региональный представитель ФАО, назвал ситуацию «критической», добавив, что пандемия резко обострила существующее отсутствие продовольственной безопасности.