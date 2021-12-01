Вашингтон, 1 декабря, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Американский диджей Стив Аоки провёл виртуальный концерт по мотивам видеоигр серии Sonic the Hedgehog. Фанаты франшизы остались недовольны выступлением артиста, сообщает портал VGC 1 декабря.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Сейчас у записи концерта на YouTube около 2,8 тыс. отметок «мне нравится» и 3,2 тыс. отметок «мне не нравится». Пользователей разозлил тот факт, что на тематическом концерте Аоки играл, в основном, свои собственные композиции, а не саундтреки из Sonic the Hedgehog.

Добавим, что концерт Стива Аоки приурочен к масштабному празднованию 30-летия франшизы Sonic the Hedgehog.