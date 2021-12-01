Берлин, , 17:01 — REGNUM Четвертая волна COVID-19 по-прежнему твердо контролирует общественную жизнь Германии, а проблемы с доставкой создают новые препятствия для большинства немецких компаний. Тем не менее, Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) считает, что экономика Германии может быстро восстановиться. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

В 2022 году ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырастет на 3,9 процента, объявила организация промышленно развитых стран в своем прогнозе. При этом к 2023 году ОЭСР прогнозирует рост на 2,2 процента.

«Восстановлению препятствуют узкие места в ключевых ресурсах производства», — заявили в ОЭСР, отметив:

«Однако, учитывая отставание по заказам на записи, можно будет добиться значительного восстановления, если дефицит снова исчезнет. В следующем году также должно заметно увеличиться личное потребление. Низкие процентные ставки и растущее давление на производственные мощности побуждают компании вкладывать значительные средства».

«Инфляция, вероятно, снизится в 2022 году, но останется на высоком уровне. Таким образом, инфляционная тенденция остается серьезным риском для Германии», — заявила организация.

ОЭСР также ожидает восстановления мировой экономики. Прогнозируется, что в текущем году объем производства в мировой экономике вырастет на 5,6 процента, затем на 4,5 процента в 2022 году и на 3,2 процента в 2023 году.