Москва, , 16:59 — REGNUM Министерство финансов России на ауционах 1 декабря разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 33 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в полном объёме 20 млрд рублей. Спрос при этом составил 48,541 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 91,0127% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,55% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 13,150 млрд рублей при спросе в 14,186 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 89,7682% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,38% годовых.

Таким образом, за семь аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ценные бумаги в общей сложности на 151,5 млрд рублей. При этом, согласно плану заимствований на внутреннем рынке, за весь IV квартал 2021 года ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.