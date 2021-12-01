Берлин, , 17:16 — REGNUM Все больше и больше немецких медсестер уходят с работы из-за перегрузки. В отделениях интенсивной терапии работает значительно меньше людей, чем год назад. Согласно исследованию, нехватка квалифицированных кадров в Германии станет еще более острой. Об этом сообщило немецкое агентство DW 1 декабря.

Ожидается, что к 2030 году потребуется дополнительно 182 000 медсестер. Это результат расчетов по «отчету об уходе» страховой компании Barmer. Причина тому довольно ясна: число людей, нуждающихся в помощи, увеличится с нынешних 4,5 миллионов до примерно шести миллионов к 2030 году.

Представитель Barmer Кристоф Штрауб предупредил, что Германия находится на пути к тяжелому кризису в сфере медицины. По его словам, чтобы предотвратить этот негативный эффект, будущее федеральное правительство должно, среди прочего, сделать медицинское обучение более привлекательным для молодежи.

В отчете Barmer отмечается: «Чтобы избежать чрезмерных финансовых требований к нуждающимся в уходе, размер пособия по страхованию долгосрочного ухода следует увеличивать один раз, а затем динамизировать на регулярной основе».

В анализе, проведённом Хайнцем Ротгангом из Исследовательского центра неравенства и социальной политики при Бременском университете, впервые были произведены расчеты, которые не учитывали увеличивающуюся долю нуждающихся в уходе среди населения. Согласно расчетам, финансовые потребности в уходе должны вырасти с 49 миллиардов евро в конце 2020 года до 59 миллиардов евро к 2030 году.