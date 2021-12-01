Москва, 1 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify представил рейтинг самых популярных исполнителей у жителей России в 2021 году. Список артистов корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе российского подразделения компании.

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Топ-5 самых популярных исполнителей России занимают рэперы — победителем стал Моргенштерн. На втором месте — Скриптонит, за ним идёт Kizaru. На четвёртом месте рейтинга оказался дуэт Miyagi & Andy Panda, а замкнул пятёрку лидеров Big Baby Tape.

Пресс-служба Spotify Рейтинг исполнителей Spotify 2021

Добавим, что самой популярной песней 2021 года в Spotify в России стал трек Моргенштерна. Композиция называется Cristal & МОЁТ.