Москва, 1 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 декабря посетил открывающийся в Москве новый Дом культуры «ГЭС-2». Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и предприниматель Леонид Михельсон, инвестор проекта.

(сс) Д. Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Бывшая ГЭС-2

Дом культуры создан в здании бывшей столичной электростанции ГЭС-2 на острове Балчуг. Станция работала 100 лет, подпитывая энергией трамвайную сеть, метрополитен, а также здания в центре Москвы. Здание в 2009 году признано памятником архитектуры.

В последнее время в нём проводилась реставрация — бывший промышленный объект приспосабливали под культурное значение.

Как рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в будущем Доме культуры не будет классических этажей.

«Отдельные ярусы и платформы соединены между собой лестничными пролетами. Высота потолков центрального нефа достигает 23 метров. Кровля здания выполнена из светопрозрачного материала со встроенными солнечными батареями, которые обеспечат до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания», — написал он.

В новом культурном пространстве примут посетителей кинотеатр, концертный зал, библиотека, аудитория для публичных мероприятий, студии и резиденции художников, а также заведения общественного питания и детская площадка.