Ташкент, , 16:53 — REGNUM Уровень долларизации кредитного портфеля банков Узбекистана находится на уровне 50%, обязательств — 57%, что приводит к росту валютного риска и уязвимости банковского сектора при существенном обесценении нацвалюты. Об этом 1 декабря сообщил заместитель Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев журналистам.

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«Для снижения уровня долларизации создаётся специальный хедж-фонд при министерстве финансов для конвертации валютных кредитов в национальную валюту», — сказал Турдалиев, слова которого приводит Газета.уз.

Кроме того, по его словам, планируется привлекать долгосрочные ресурсы в сумах из-за рубежа, учитывая потенциальные внутренние и внешние риски, а также проводить «осторожную политику» при привлечении ресурсов в иностранной валюте.