Кострома, 1 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Костромской области бизнес и власти разошлись по вопросу потерь от введения QR-кодов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Проверка кода

Напомним, пропускную систему в общественных местах Костромской области ввели 15 ноября 2021 года. На данный момент в список включены кинотеатры, рестораны, фитнес-залы, танцевальные студии, торговые центры, салоны красоты, непродовольственные магазины, детские развлекательные центры и аттракционы, творческие кружки и секции. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 декабря текущего года, однако её продлили ещё на два месяца — до 1 февраля 2022 года.

Ранее костромские предприниматели обращались к властям региона с просьбой отменить или пересмотреть применение QR-кодов. Они заявили о снижении проходимости и потере выручки в ноябре текущего года. Комментируя ситуацию на пресс-конференции 24 ноября заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков усомнился в бедственном положении бизнеса, попросив его предоставить «конкретные цифры, а не эмоции».

Переговоры состоялись 30 ноября. По информации председателя костромского отделения «Деловой России» Дмитрия Аббакумова, среднее падение выручки общепита в ноябре 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составило 47%, торговля непродовольственными товарами показала снижение на 44%. Отметим, что данные собраны на основе 46 обращений предпринимателей.

Федеральная налоговая служба предоставила властям другие цифры — по её сведениям оборот общепита вырос на 3%, отелей — на 10%. Падение доходов организаций, торгующих непродовольственными товарами, составило 17%.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM основатель костромского центра развития и продюсирования малого бизнеса Айгюль Саидова, на данный момент предприниматели и власть не пришли к единому мнению в этом вопросе. Однако, бизнесмены подготовили свои предложения.

Они призвали отменить пропуск посетителей по QR-кодам в торговых центрах в будние дни, снять ограничения на работу общепита в ночное время при условии вакцинации 80% сотрудников. Также бизнесмены просят продумать снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения и обсудить льготы на аренду государственного имущества. Список предложений передан Юрию Макову. Ответ на него предприниматели рассчитывают получить 6 декабря.