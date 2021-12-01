Москва, , 16:51 — REGNUM Более 80 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером в среду, 1 декабря, на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Шереметьево» отменено 32 рейсов и ещё 27 рейсов задержано, во «Внуково» отменено четыре рейса и восемь рейсов задержано, в «Домодедово» задерживается 14 авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильном ветре, метелях и гололедице в столичном регионе. Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности до вечера вторника, 2 декабря.