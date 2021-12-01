Подгорица, 1 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Черногории во Всемирный день борьбы со СПИДом опубликовали статистику по числу носителей ВИЧ-инфекции и больных СПИД-ом.

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Первый случай заражения ВИЧ в Черногории был зарегистрирован в 1981 году, а до настоящего момента всего выявили 318 ВИЧ-инфицированных.

Как сообщает институт общественного здравоохранения, в настоящее время на учете состоят и лечатся 198 человек.

Бесплатное тестирование проводят в институте общественного здравоохранения.