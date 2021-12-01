Нью-Йорк, США, , 16:50 — REGNUM Американская медиафраншиза Marvel объединились с британской хэви-метал группой Iron Maiden для создании лимитированной линейки новой продукции под общим брэндом. Об этом информирует NME.

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К Рождеству компания обещает выпустить ассортимент одежды и аксессуаров, которые будут объединять вселенные обоих брендов, выделяя культовых персонажей Marvel и печально известного персонажа рок-группы Эдди. Такие известные персонажи вселенной Marvel, как Росомаха, Веном, Танос и Дэдпул, появится на обложках культовых альбомов Iron Maiden. «Эдди долгое время стоял плечом к плечу с величайшими супергероями, и мы также очень гордимся мирами, созданными для того, чтобы его воплотить — от полей сражений до египетских гробниц, ледяных пейзажей или футуристических городов», — говорит менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд о символе и маскоте группы.

«Это сотрудничество демонстрирует пример того, как бренд Marvel продолжает продвигаться в области образа жизни с музыкой во главе, а коллекция позволяет поклонникам отдать дань уважения нашим культовым персонажам и легендарным Iron Maiden», — говорит вице-президент Marvel по лицензированию Пол Гиттер.

Напомним, что 3 сентября Iron Maiden выпустили свой 17-й студийный альбом под названием «Senjutsu», который успешно дебютировал в американских чартах, заняв 3 место при 64 000 проданных копий за первую неделю.

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