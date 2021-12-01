Кабул, , 16:50 — REGNUM Благодарность в адрес российского руководства за помощь народу Афганистана высказал экс-президент республикиХамид Карзай 1 декабря в Facebook.

Студенты в аудитории

Он поблагодарил Москву за то, что Россия приняла 300 афганских студентов в вузы, им будут выплачиваться стипендии. Также он выразил благодарность Москве за отправку 36 тонн гуманитарного груза народу Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты из Афганистана, а также граждане России и Киргизии доставлены ранее самолётами из Кабула на аэродром Чкаловский (Московская область).

Также в Кабул 1 декабря было доставлен очередной продовольственный груз и планируется отправка новой партии. Планируется также вывоз в Россию из Афганистана ещё одной группы студентов.

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