Париж, 1 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом во Франции явно и быстро ухудшается, заявил 1 декабря журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По его словам, происходит стремительный рост числа новых заражений.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается явно и очень быстро. Это вызывает беспокойство. Зафиксирован стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом», — цитирует слова Атталя агентство RT.

Он уточнил, что впервые с апреля 2020 года уровень новых заражений превысил 300 случаев на 100 тыс. жителей страны.