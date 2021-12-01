Москва, , 16:48 — REGNUM Обнародованы итоги всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» с участием 3,7 миллионов школьников 1−9 классов. Мероприятие проходило с 1 по 28 ноября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на образовательной платформе Учи.ру. Его организаторами стали Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».

«Снижение аварийности на дорогах — задача первостепенной важности, именно поэтому она заложена и в национальную цель. В особом приоритете — детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило такой отклик среди детей и родителей. Более 3 млн 711 тысяч учащихся 1−9 классов по всей стране приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги» в 2021 году», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Олимпиада «Безопасные дороги» проводилась уже второй год подряд. Впервые она состоялась в конце ноября 2020 года.

«Мы рады, что олимпиада наращивает популярность — количество школьников, поучаствовавших в онлайн-состязании в этом году более чем в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. Важно, что в этом году удалось также привлечь к участию в олимпиаде и учеников средней школы — это почти 1,5 млн учащихся 5−9 классов. В 2021 также проводились олимпиады по экологии и культуре, совокупно более 2 млн российских школьников приняли в них участие. Мы рады, что такими образовательными проектами с нашим постоянным партнером Учи.ру мы смогли охватить темами национальных проектов почти 6 млн школьников», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В свою очередь, врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции, к.ю.н. Андрей Горяинов отметил:

«В настоящее время руководством страны и российским обществом в целом уделяется большое внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Благодаря реализованным в Российской Федерации мерам, за 15 лет удалось добиться более чем двухкратного сокращения числа погибших в ДТП. Начиная с 2012 года, количество ДТП и пострадавших в них детей также последовательно сокращается.

Так, за 10 месяцев 2021 года произошло на 5% меньше происшествий с участием несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом примерно в половине таких ДТП (44,7%) пострадали дети-пассажиры, в 40,8% случаев — дети-пешеходы, каждая десятая автоавария произошла с юными велосипедистами, а каждая девятнадцатая — с несовершеннолетними водителями мототранспорта. Несмотря на достигнутые успехи, уровень аварийности с участием детей в стране по-прежнему высок и требует дополнительных усилий по формированию у школьников культуры безопасного поведения на дороге.

Это становится приоритетной государственной задачей, и Госавтоинспекция всецело поддерживает различные проекты, направленные на профилактику аварийности с участием детей. Состоявшая онлайн-олимпиада по ПДД, несомненно, стала серьезным шагом в деле формирования культуры и правосознания участников дорожного движения.

Многим ребятам решать задания помогали родители, что позволило и взрослым вспомнить основы правил дорожного движения и на личном опыте объяснить детям основы правильного и безопасного поведения в дорожных условиях. Не вызывает сомнений тот факт, что подобные мероприятия необходимо развивать, популяризировать и проводить в будущем».

«Обучение детей мерам безопасности является приоритетом для Учи.ру. Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» проходит уже второй год подряд. В интерактивном формате, с большим количеством иллюстраций и анимации нам удалось вовлечь детей в тему безопасного поведения на дорогах, помочь им вспомнить и лучше понять правила дорожного движения.

В этом году олимпиада охватила миллионы школьников — это невероятный результат, который говорит о востребованности подобных образовательных инициатив», — отмечает генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

Напомним, нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Его основная цель — снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году, до четырех погибших на 100 тыс. населения.