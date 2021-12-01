Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена находится в поисках местных сообществ, желающих взять под надзор территории хранилищ ядерных отходов, сообщает 1 декабря Reuters.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Белый дом утверждает, что создание хранилищ поможет нации избавиться от существующих отходов и стимулировать рост безэмиссионной ядерной энергетики, что, в свою очередь, поможет в борьбе с изменением климата.

Ранее правительство Штатов пыталось создать крупное хранилище для радиоактивных отходов в Неваде, но в итоге от проекта отказались из-за опасений по поводу безопасности.

В данный момент министерство энергетики США запросило информацию о возможных территориях для создания хранилищ. Эксперты уверены, что уход за подобными хранилищами поможет создать новые рабочие места и новую инфраструктуру. Ожидается, что на объявление откликнутся тысячи желающих.

Напомним, что радиационные и химические отходы американского производства ввозятся на территорию Украины и утилизируются в Сумской области. Соответствующие соглашения с американской стороной заключил экс-президент Украины Пётр Порошенко.