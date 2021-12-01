Ташкент, 1 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Остаток кредитного портфеля банков Узбекистана по состоянию на 1 ноября составляет 30 миллиардов долларов. Об этом 1 декабря сообщил заместитель Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев журналистам.

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«За 10 месяцев наблюдается умеренный рост в 14%, при этом объём кредитов физическим лицам вырос на 22%», — сказал Турдалиев, слова которого приводит Газета.уз.

Чиновник сообщил, что показатель ликвидности банковской системы Узбекистана «на достаточно хорошем уровне».

«В частности, показатель краткосрочной ликвидности (LCR) достиг 167%, что выше минимальных нормативных требований на 67 процентных пунктов», — сообщил Турдалиев.

Также, указал он, показатель долгосрочной ликвидности (NSFR) — 113%, при этом доля высоколиквидных активов занимает 15% в совокупном активе банков.

«Это показывает, что буфер ликвидности сегодня на необходимом уровне для обеспечения безопасности», — отметил замглавы ЦБ Узбекистана.