Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Никита Карманов выиграл судебный иск к региональному ГУ МВД за то, что его оставили его без нижней части одежды в отделе полиции. Об этом сообщила 1 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Без штанов Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР

При административном задержании гражданина 27 января 2021 года сотрудники заставили его снять спортивные штаны со вшитым шнурком на поясе, в результате чего Карманов на протяжении своего нахождения в отделе, что составило примерно пять часов, чувствовал себя униженным.

Возмущенный этим, мужчина подал иск в Петроградский районный суд и попросил взыскать с сотрудников полиции весьма внушительную сумму. Суд иск гражданина удовлетворил, но не полностью. В общей сложности мужчина получит выплату в размере 39 150 рублей, в том числе 2000 рублей — за моральный вред, а остальное — за понесенные юридические расходы.

Отметим, что изначально потерпевший оценил свои убытки в 55 тыс. рублей, а моральный вред — в один миллион рублей.

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