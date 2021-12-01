Тамбов, , 16:40 — REGNUM В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении 18-летнего уроженца Тамбовской области Андрея Смагина, которого обвиняют в подготовке теракта в студенческом общежитии, сообщает ИА REGNUM.

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По данным следствия, Смагин является активным сторонником идеологии нацизма, поэтому в 2020 году он решил совершить террористический акт, жертвами которого должны были стать иностранцы. В интернете он нашёл инструкции по изготовлению и применению взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств различного типа. На основе полученных знаний он неоднократно изготавливал самодельные взрывные устройства, которые переносил в безлюдные места и приводил в действие. Получив опыт работы со взрывчаткой, он рассчитал мощность самодельного взрывного устройства, которое собирался использовать для подрыва здания одного из студенческих общежитий Тамбова.

Вечером 21 декабря 2020 года он приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Обвинения были предъявлены фигуранту дела по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств». Расследование завершено, дело готовят для передачи в суд.