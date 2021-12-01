Ташкент, , 16:39 — REGNUM На 1 ноября чистая прибыль банковского сектора Узбекистана зарегистрирована на уровне 364 миллионов долларов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 1 декабря сообщил заместитель Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев журналистам.

Центральный банк Узбекистана Muzeydeneg.ru

«В условиях введения карантинных ограничений и падения доходов населения первостепенной задачей Центрального банка Узбекистана стало обеспечение макроэкономической стабильности и непрерывного функционирования всей банковской системы», — сказал Турдалиев, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, ЦБ создал условия для пролонгации кредитов населения и бизнесу, привёл в действие краткосрочные и долгосрочные инструменты денежно-кредитной политики по обеспечению банкам необходимой ликвидности для нейтрализации эффекта пролонгации кредитов и снижения ликвидных ресурсов.

«В итоге, помимо намеченных положительных результатов, практика применения пролонгации привела к нарушению платёжной дисциплины по кредитам и повышению кредитного риска, а также к росту проблемных кредитов. Я бы сказал, что это было одним из факторов роста проблемных кредитов», — отметил Турдалиев.

«На начало ноября доля проблемных кредитов составляет 5,7% или 1,7 млрд долларов. При этом доля NPL юридических лиц продолжает расти с начала года», — сказал чиновник.