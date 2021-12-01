Казань, , 16:38 — REGNUM В почтовых отделениях и культурных учреждениях Татарии установили ящики для писем Деду Морозу. Отправить письма можно вплоть до 31 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на управление ФПС «Татарстан почтасы».

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Кроме писем Деду Морозу в Великий Устюг можно отправить новогодние послания его коллегам из других регионов. В их числе Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. в Карелии — Паккайне, в Татарии — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Сотрудники почтовых отделений будут ежедневно сортировать письма и отправлять их адресатам. В прошлом году Деду Морозу в Великий Устюг доставили более 221 тыс. писем от детей и взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, почтовые ящики Деда Мороза установлены в 39 парках Москвы. Написать письмо можно и по электронной почте pochta@dedmorozmos.ru.

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