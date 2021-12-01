Москва, 1 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Штатная рота боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» впервые сформирована в одной из танковых дивизий Центрального военного округа (ЦВО), сообщил 1 декабря журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Это первое штатное подразделение в линейных частях ВС России, вооружённое техникой такого типа.

«В соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в штат одного из танковых полков танковой дивизии военного округа введена первая в Вооруженных силах РФ штатная рота БМПТ из девяти боевых машин», — рассказал Лапин.

При этом он добавил, что в июне 2022 года подразделение будет задействовано в масштабных учениях, в ходе которых будут изучены особенности применения батальона, вооружённого БМПТ.

«Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах», — пояснил Лапин.

Напомним, ранее в ЦВО заявляли, что БМПТ «Терминатор» введут в штат в одного из танковых полков 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии.

Справка ИА REGNUM: БМПТ «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, созданная на базе танка Т-90. БМПТ имеет мощное противопехотное вооружение, способна поражать легкобронированные цели и низколетящие воздушные цели. Кроме того, ракетное вооружение «Терминатора» позволяет уничтожать долговременные укрепления и тяжелую бронетехнику противника.