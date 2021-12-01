Ташкент, , 16:36 — REGNUM За два года в Узбекистане созданы три цифровых банка — TBC Bank, Anor Bank, Apelsin Bank и 32 финтех-компаний, специализирующихся на предоставлении удалённых финансовых услуг. Об этом 1 декабря сообщил заместитель Центрального банка Узбекистана Аброрхужа Турдалиев журналистам.

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«Предприниматели проводят 85% своих платежей дистанционно (семикратный рост с 2017 года)», — сказал Турдалиев, слова которого приводит Газета.уз.

Он сообщил, что восемь банков используют механизм цифровой идентификации (Face ID), остальные завершают тестирование. По словам Турдалиева, в 2025 году Узбекистан планирует довести долю частного сектора в банковской системе с текущих 18% до 60%.

«Центральный банк намерен продолжить либеральную политику по смягчению надзорной нагрузки, которая будет способствовать формированию прогрессивного банковского сектора без ущерба финансовой устойчивости системы», — заявил чиновник.