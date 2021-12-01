Пушкин, Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Петербурге приговорили к 13 годам колонии молодого человека, который в наркотическом опьянении, приревновав свою девушку, нанес ей не менее 85 ножевых ранений. Об этом приговоре 1 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденный Дмитрий Зобнин

Все произошло 5 декабря 2020 года в квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Дмитрий Зобнин избил девушку, которая, пытаясь спастись от него, выпрыгнула в окно квартиры с третьего этажа. Она осталась жива и даже не получила серьезных травм. Однако Зобнин спустился за ней и принес обратно в квартиру, где положил в ванную с водой и не мене 85 раз ударил ножом.

Чтобы скрыть крики своей жертвы, он включил воду, произошел потоп, из-за чего соседи вызвали на место происшествия сотрудников полиции, которые и задержали злоумышленника.

«Зобнин вину признал, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск на 1 млн рублей».