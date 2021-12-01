София, 1 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Служебное правительство Болгарии выступило с инициативой повышения в 2022 году размеров минимальной зарплаты, декретных начислений и детских пособий в стране. Об этом заявил министр финансов республики Валери Белчев, передает 1 декабря Болгарское национальное радио.

Бедность

По словам Белчева, в настоящее время государственный бюджет Болгарии располагает необходимыми средствами для проведения «корректировки действующих выплат в сторону их увеличения».

Белчев «На сегодняшний день более 750 тысяч болгар получают мизерную зарплату в €332, прожить на которые весьма проблематично. Мы предлагаем увеличить эту сумму до €363. Кроме того, необходимо увеличить детские пособия на десять евро, а минимальную пенсию повысить до €248».

Согласно официальной информации, соответствующие изменения будут заложены в проекте бюджета Болгарии на 2022 год. К рассмотрению документа новое Народное собрание (парламент) Болгарии приступит на следующей неделе.