Мишустин поручил к весне наладить поддержку технологических компаний
Москва, 1 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря дал поручение разработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний.
На заседании правительственной комиссии по вопросам МСП премьер-министр отметил, что не позднее ближайшей весны нужно подготовить и запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний.
«Нужно проработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний не позднее весны следующего года», — заявил глава правительства, обращаясь к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Глава Минэкономразвития рассказал о подготовленном дополнительном механизме льготного кредитования, по которому заёмщик по ключевой ставке может получить до 300 млн рублей на срок до семи лет.