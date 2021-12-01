Мадрид, , 16:30 — REGNUM Испанская студия MercurySteam Entertainment работает над новой игрой. Об этом 1 декабря пишет Eurogamer.

Metroid Dread Скриншот из игры Metroid Dread

По предварительной информации, MercurySteam создаёт ролевую игру с видом от третьего лица, события которой разворачиваются «в мире тёмного фэнтези». Проект носит кодовое название Project Iron.

Добавим, что студия MercurySteam наиболее известна по недавней экшен-игре Metroid Dread. Она получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

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