Мадрид, 1 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Испанская студия MercurySteam Entertainment работает над новой игрой. Об этом 1 декабря пишет Eurogamer.

Скриншот из игры Metroid Dread Metroid Dread

По предварительной информации, MercurySteam создаёт ролевую игру с видом от третьего лица, события которой разворачиваются «в мире тёмного фэнтези». Проект носит кодовое название Project Iron.

Добавим, что студия MercurySteam наиболее известна по недавней экшен-игре Metroid Dread. Она получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.