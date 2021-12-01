Москва, , 17:48 — REGNUM Киностудия Bazelevs представила трейлер восьмой части франшизы «Ёлки». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 1 декабря.

Ургант и Светлаков Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011

В съёмках фильма прияло участие множество известных актёров и деятелей культуры. Среди них исполнители Филипп Киркоров и Ольга Бузова, блогер Евгений Кулик, актёры Антон Богданов, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак и Никита Ефремов. Главные роли вновь исполнят Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Добавим, что фильм «Ёлки 8» выйдет в прокат 16 декабря 2021 года. Кинолента будет состоять из нескольких новелл, режиссёрами которых выступили Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова и Яков Юровицкий.

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