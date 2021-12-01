Москва, , 16:55 — REGNUM На территории Подмосковья могут открыть новое кладбище размером с десяток стандартных. Об этом 1 декабря заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Эксперт отметил, что информация относительно этого пока не подтверждена. К тому же остается не ясным, будет ли оформлена эта территория как одно кладбище или несколько.

«Ходят пока слухи, что в Подмосковье должно открыться здоровенное на 500 га кладбище. Как его будут открывать, мне не понятно. Законодательство могут поменять, но пока максимальная площадь кладбища должна быть 40 га. Поэтому, вероятно, санитарно-защитную зону будут водить вокруг 500 га и потом постепенно вводить участки по 40 га», — сказал Авдеев.

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