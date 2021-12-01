Абу-Даби, , 16:26 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о запуске крупнейшего проекта по производству экологически чистой электроэнергии. Об этом 1 декабря сообщает официальная газета Al-Ittihad.

Флаг ОАЭ

Журналисты отмечают, что 29 ноября состоялась церемония подписания соглашения между «Национальной энергетической компанией Абу-Даби» Mubadala Investment Company и Национальной нефтяной компания Абу-Даби (ADNOC), которые станут партнерами под брендом Abu Dhabi Future Energy Company.

По последним данным, проект призван стать мировым флагманом в сфере производства экологически чистой электроэнергии. К 2050 году власти ОАЭ планируют снизить выбросы углерода в атмосферу до 0%.