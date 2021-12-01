Рабат, , 16:25 — REGNUM Король Марокко Мохаммед VI заявил о готовности приложить все усилия по возвращению палестинцев и израильтян за стол переговоров с целью достижения мирного урегулирования палестинского вопроса.

Как сообщает телеканал Masrawy, монарх направил послание на имя к главе Комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа Шейшх Ньянгу, в котором назвал приоритетом для Марокко примирения между Израилем и Палестиной в рамках политики существования «двух государств».

Ранее Марокко стало одной из первых арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем. Недавний визит в Рабат министра обороны Израиля Бени Ганца сопровождался масштабными антиправительственными выступлениями в поддержку Палестины.