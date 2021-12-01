Нижний Новгород, , 16:23 — REGNUM Дети смогут свободно посетить резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке, а вот их родителям потребуется ковидный QR-код. Об этом заявил министр культуры региона Олег Беркович на пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Дед Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на большинство мероприятий, которые будут проходить в столице Приволжья в период новогодних праздников, не потребуется цифровой код, имеющийся только у вакцинированных или переболевших коронавирусом.

Высокопоставленный чиновник отметил, что в частности QR-коды не потребуются для посещения ледовых катков, но на концертах они, вероятнее всего, будут нужны.

«Мы будем исходить из эпидемиологической ситуации, которая будет ближе к новогодним праздникам. Сейчас заболеваемость снижается, поэтому пока удалось предоставить некоторые послабления ресторанам и развлекательным заведениям. Но впоследствии многое будет зависеть от штамма «Омикрон» и его последствий», — резюмировал министр.

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