Архангельск, , 16:23 — REGNUM В Архангельской области с 1 января 2022 года будут действовать налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. соответствующий законопроект сегодня, 1 декабря, приняли депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка снижается с 6 до 1 процента. Если же объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка снижается с 15 до 5 процентов. Воспользоваться льготой могут не все предприниматели, закон направлен на те сферы бизнеса, что наиболее пострадали от ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эта льгота коснется порядка 6,5 тысяч предпринимателей», — отметил председатель парламентского комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов.

Согласно принятому закону, льготы будут действовать в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, внутреннего водного и сухопутного пассажирского транспорта, информационных технологий, гостиничного и туристического бизнеса, образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставления бытовых услуг населению, ремонта компьютеров, демонстрации кинофильмов, общественного питания, организации конференции и выставок, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Закон будет действовать по 31 декабря 2024 года.

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