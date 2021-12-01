Архангельским предпринимателям снизили налоги
Архангельск, 1 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Архангельской области с 1 января 2022 года будут действовать налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. соответствующий законопроект сегодня, 1 декабря, приняли депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно принятому закону, льготы будут действовать в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, внутреннего водного и сухопутного пассажирского транспорта, информационных технологий, гостиничного и туристического бизнеса, образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставления бытовых услуг населению, ремонта компьютеров, демонстрации кинофильмов, общественного питания, организации конференции и выставок, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
Закон будет действовать по 31 декабря 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателям Якутии с 2022 года снизят налоговые ставки на 5−10%.