Москва, , 16:22 — REGNUM В РФ продолжится переход на безналичные расчеты, причем для этого будут использоваться как «пряники», так и «кнут». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти половина жителей РФ выступают против отмены наличных денег.

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«Бумажные деньги более привычны и менее прозрачны. А часть граждан работает в неформальном секторе и получает оплату труда наличными, зачастую избегая даже перечислений по номеру телефона, — сказал Цыганов. — Конечно, им будет неудобен отказ от наличных. Многие опасаются использовать пластиковые карты и мобильные телефоны из-за риска мошенничества. Тем не менее бумажные деньги будут постепенно вытесняться из экономической жизни. Тут есть и плюсы для розничного бизнеса, который может экономить на расходах, связанных с кассирами и инкассацией, и то, что отказ от бумажных денег уменьшает риск распространения инфекции».

Поэтому, как полагает экономист, переход на безналичные расчеты будет продолжаться.

«И для этого будут использоваться как «пряники» (повышенный кэшбек, например), так и средства принуждения (запрет на оплату крупных сделок наличными, повышение стоимости инкассации и т.п.). В итоге наличные могут сохраниться для особых случаев, подарков и оплаты небольших покупок или услуг», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ еще очень нескоро сможет полностью отказаться от наличных денег.

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