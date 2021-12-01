Ижевск, , 16:22 — REGNUM В Удмуртии с 1 декабря возобновлена плановая первичная медицинская помощь и в условиях стационаров в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Больничная палата Pnzreg.ru

Условия получения плановой помощи действовали в измененном виде с 28 июня текущего года.

Кроме того, возобновлена диспансеризация, включая углубленные осмотры для граждан, которые перенесли COVID-19.

В минздраве напомнили, что в медучреждениях продолжают действовать санитарно-профилактические меры — масочный режим, соблюдение дистанции и разделение потоков пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 1 декабря некоторые ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией стационары вернулись к работе в штатном режиме. Инфекционные койки останутся в Ижевской ГКБ №6, Республиканской инфекционной больнице, ГКБ № 2, отделения в Глазовской, Можгинской районных больницах, Воткинской и Сарапульской городских больницах. Также останутся койки в роддоме № 5 и 1 РКБ.

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