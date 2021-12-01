Москва, 1 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 4,8%, поднимаясь до $72,55 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Основным драйвером роста нефтяных котировок остается то, что актив явно излишне перепродан во время недавней панической коррекции.

Текущий уровень цен вряд ли удовлетворит страны-экспортеры, и на завтрашнем заседании ОПЕК+ вполне может быть поставлен вопрос о том, чтобы отложить ранее планировавшееся увеличение ежемесячной квоты на добычу.

Не устроят текущие цены и американские сланцевые компании, что может вызвать сокращение темпов наращивания ими добычи.

Кроме того, цены на газ в Европе на фоне затягивания сертификации «Северного потока — 2» и угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит сохраняются на высоких уровнях, что поддерживает спрос на нефть как альтернативный энергоноситель.

Тем не менее, ухудшение эпидемической обстановки и новые ограничения на перелеты в ряде стран Запада оказывают сдерживающее воздействие на котировки. Вероятно, нефть пока продолжит нащупывать новый торговый диапазон.

Вполне возможна попытка повторного тестирования рубежа $76 за баррель, а если она не удастся — попытка пробить район $70», — полагает эксперт.

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