Загреб, , 18:20 — REGNUM Бывший командующий Силами безопасности Косово генерал-лейтенант Рахман Рама был назначен представителем Косово в центре по сотрудничеству в сфере безопасности в Хорватии при RACVIAC.

Бойцы Сил безопасности Косово на учениях KFOR Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Косово присоединилось к RACVIAC в 2014 году, однако название Косово в этой организации всегда идет со звездочкой и ссылкой на Резолюцию ООН по Косово 1244.

RACVIAC была создана в 2000 году как центр помощи в проверке и реализации контроля за распространением оружия в Юго-восточной Европе. Затем ее сфера деятельности была обозначена как «строительство доверия и безопасности с целью расширить сотрудничество в Юго-Восточной Европе». Главой центра является этнический албанец Иероним Базо, бывший глава штаба Албании.

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