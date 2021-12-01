Приштина, Сербия, 1 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Внезапную отставку главы Сил безопасности Косово Рахмана Рамы связали с октябрьскими событиями, когда после запрета на использование сербских номеров в Косово сербские протестующие перегородили дорогу, а в двух пунктах регистрации автомобилей был произведен поджог. Якобы причина в том, что Рама не разрешил использовать военную технику для отправки полиции на север Косово во время протестов.

Mod.rks-gov.net Арменд Мехай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на источники в силах безопасности Косово, отставка Рамы также может быть связана с его размолвкой с министром обороны Армендом Мехаем. Добровольная отставка позволила Раме сохранить привилегии, получаемые бывшими главами силового ведомства. В случае, если бы отставка была вынужденной, он бы их лишился.

Сообщается, что Рама занимал пост главы Сил безопасности Косово с 2014 года, повторно получив мандат в 2019 году. Новым главой Сил безопасности Косово стал Башким Яшари, племянник Адема Яшари.