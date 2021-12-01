Москва, , 16:15 — REGNUM Введение в РФ обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения меньше 40 суток и упакованной минеральной воды может привести к незначительному подорожанию этих товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Минеральная вода Hans

По его словам, введение дополнительной цифровой маркировки требует дополнительных же затрат, пусть и не очень больших, что может привести к незначительному подорожанию. Однако для продукции низшего ценового сегмента, которой пользовались жители с низкими доходами, оно может стать достаточно существенным. Поэтому, как полагает экономист, для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, нужно предусмотреть возможность введения продуктовых карточек, чтобы обеспечить им приемлемое качество жизни.

В свою очередь, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что цифровая маркировка в условиях информационно-цифрового развития экономики страны становится необходимым условием.

«Помимо некоторого роста издержек на молочную продукцию со сроком хранения до 40 дней и упакованную минеральную воду, цифровая маркировка этих продуктов имеет ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивается прослеживаемость происхождения продукции, создаются определенные барьеры для недобросовестных участников. Во-вторых, маркировка положительно скажется на поступлении налогов в бюджет страны, — сказал Рамазанов корреспонденту ИА REGNUM. — При этом рост потребительских цен на эти продукты из-за расходов на цифровую маркировку, вероятнее всего, окажется незаметным по сравнению с тем ростом, который вызывают другие объективные факторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оборудование для печати упаковки с нанесенным средством идентификации при ввозе в Россию освобождено от обложения налогом на добавленную стоимость.

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