Скопье, , 19:30 — REGNUM Заместитель министра финансов Северной Македонии Димитар Ковачевски 1 декабря выдвинул свою кандидатуру на пост главы Социал-демократического союза Македонии.

Зоран Заев Grid.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, свою кандидатуру политик представил вместе с программой «Вместе за ответственность и развитие». Ковачевски пообещал, что после его прихода на пост главы партии она станет более демократичной. Своей целью политик назвал победу на местных и парламентских выборах.

Также на пост главы СДСМ претендует Фросина Ременски. Напомним, 12 декабря в СДСМ пройдут выборы главы. 31 октября премьер-министр СДСМ и глава правительства Северной Македонии Зоран Заев заявил о своей отставке с обоих постов, однако продолжает их сохранять уже месяц. По всей видимости, политик собирается передать пост премьер-министра своему преемнику в обход парламентских выборов.

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