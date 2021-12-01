Москва, 1 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Те времена, когда в РФ можно будет полностью отказаться от наличных денег, наступят еще очень нескоро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги социологического опроса, которое показало, что почти половина жителей РФ высказались против того, чтобы запретить оборот наличных денег.

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«Почти половина жителей РФ против отмены бумажных денег. Меня удивляет только один вопрос — на что надеется вторая половина? — поинтересовался Ордов. — Видимо, у половины населения были случаи, когда в магазине на кассе у тебя не проходит безналичный платеж, когда банк блокирует тебе карточку до выяснения обстоятельств, когда по долгу у тебя принудительно списывают всю сумму со счета, и никто не задается вопросом, как ты должен выживать в этих условиях. Это далеко не весь перечень сюрпризов безналичных денег. Мошенничества в финансовой сфере в России из года в год увеличиваются, и нет ощущения, что мы вот-вот искореним это пагубное явление. Сумма украденных в результате мошеннических действий средств превысила 6 трлн рублей за год. В итоге я не знаю никого из своих знакомых, кто бы не имел заначку или в кармане немного наличных».

Как пояснил Ордов, это элементарная безопасность и диверсификация непредвиденных рисков.

«За рубежом даже есть устойчивое выражение cash is a king, то есть лучше кэша может быть только кэш, хотя времена меняются и технологии тоже, но все же не так радикально, чтобы выбрасывать свой невиртуальный кошелек», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) отрицательно относятся к идее совсем отменить оплату товаров и услуг бумажными деньгами, среди мужчин — 52%, среди женщин — 42%.