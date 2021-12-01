Купертино, США, 1 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Apple Music сообщил, что хит южнокорейской группы BTS «Dynamite» стал самой прослушиваемой песней пользователями платформы за 2021 год. Об этом информирует портал NME.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

30 ноября Apple выложила топ-25 главных песен по прослушиваниям, ссылаясь на статистику за период с 16 октября 2020 года по 15 октября 2021 года. В первую тройку главных песен слушателей Apple Music, помимо «Dynamite», вошли синглы Оливии Родриго «Drivers License» и Арианы Гранде «positions». На четвертом месте расположился коллаборативный трек рэперов Pop Smoke, Lil Baby и DaBaby «For The Night». За ним следует хит американского ритм-н-блюз исполнителя The Weeknd «Blinding Lights», вышедший еще в конце 2019 года.

В топ-25 отметился еще один сингл BTS «Butter», появившийся в сети в мае этого года.