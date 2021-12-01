Песня BTS «Dynamite» стала самой прослушиваемой в Apple Music за 2021 год
Купертино, США, 1 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Apple Music сообщил, что хит южнокорейской группы BTS «Dynamite» стал самой прослушиваемой песней пользователями платформы за 2021 год. Об этом информирует портал NME.
30 ноября Apple выложила топ-25 главных песен по прослушиваниям, ссылаясь на статистику за период с 16 октября 2020 года по 15 октября 2021 года. В первую тройку главных песен слушателей Apple Music, помимо «Dynamite», вошли синглы Оливии Родриго «Drivers License» и Арианы Гранде «positions». На четвертом месте расположился коллаборативный трек рэперов Pop Smoke, Lil Baby и DaBaby «For The Night». За ним следует хит американского ритм-н-блюз исполнителя The Weeknd «Blinding Lights», вышедший еще в конце 2019 года.
В топ-25 отметился еще один сингл BTS «Butter», появившийся в сети в мае этого года.