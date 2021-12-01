Сан-Хосе, США, , 16:10 — REGNUM Кооперативный боевик Aliens: Fireteam Elite станет частью подписки сервиса Xbox Game Pass. Об этом 1 декабря пишет Eurogamer.

Aliens: Fireteam Elite Скриншот с YouTube

Игра попадёт в библиотеку Xbox Game Pass 14 декабря 2021 года. Сообщается, что в этот же день в Aliens: Fireteam Elite стартует второй сезон с новым контентом.

Напомним, что Aliens: Fireteam Elite — это кооперативная игра по мотивам серии фантастических фильмов «Чужие». В ней команде геймеров нужно пробираться по уровням, сражаясь с инопланетными чудовищами ксеноморфами.

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